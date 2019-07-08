Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

Збірна Бразилії виграла домашній турнір, здолавши у фіналі команду Карлоса Самбрано. Ліонель Мессі знову не зумів завоювати для Аргентини трофей і звинуватив місцевих чиновників у корупції. Найцікавіше з Копа Амеріка-2019 – у нашому матеріалі.

Бразилія – справедливий чемпіон

Тіте приніс збірній Бразилії перший великий трофей за 12 років. Це логічний підсумок Копа Амеріка-2019: попередні чемпіони чилійці постаріли, Аргентина в кризі, а склад "селесао" сформований з переможців єврокубків і топових ліг.

Аліссон довів, що він зараз найкращий голкіпер на планеті, Дані Алвес видав розкішний турнір у 36 років, яскраво проявив себе молодий талант Евертон, проблиски хорошого футболу були й у Габріеля Жезуса та Коутінью. Десь бракувало креативу Неймара, а гра команди дуже залежала від першого гола, однак Тіте поставив організований футбол, наслідком якого став лише один пропущений м'яч – у фіналі з пенальті.

Бразилія проводила невиразні тайми, все могло завершитися у чвертьфінальній серії пенальті з Парагваєм, менше могло пощастити у поєдинку з Аргентиною. "Селесао" – не ідеальний чемпіон, але найбільш збалансована команда, яка пройшла шлях без явних провалів. До того ж помітно, що є запас для прогресу. Продовження співпраці з Тіте – правильне рішення. Він зробив збірну найсильнішою на континенті та програв з нею лише один офіційний матч.

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Мессі розв'язав вербальну війну

Аргентина приїхала на турнір у жахливому стані: недосвідчений тренер, відсутність структури, ненайкращі стосунки між Мессі та федерацією. Старт групового етапу був відповідним – "альбіселестес" ледь вистрибнули у плей-офф. Коли Ліонель Скалоні поєднав на полі Мессі, Агуеро та Мартінеса, команда заграла краще і по-справжньому претендувала на фінал.

До Мессі претензій небагато – він максимально старався (навіть почав співати гімн Аргентини, аби підняти дух колективу). А от у самого Лео претензій багато. Його обурило суддівство у Суперкласіко та відверто "ліве" вилучення у матчі за третє місце. Капітан збірної Аргентини дозволяв собі дуже різкі заяви та звинувачення:

– "Суддя показував картки за всяку ф*гню, але навіть не спромігся звернутися до VAR, це неймовірно! Нам не дали два пенальті. Будемо сподіватися, що КОНМЕБОЛ якось на це вплине".

– "Я дуже обурений, тому що я не заслуговував червоної картки. Думаю, ми провели хороший матч з Чилі. Ми вели в рахунку, але, на жаль, існує корупція, судді".

– "Я не пішов на церемонію нагородження з багатьох причин. Ми не повинні бути частиною цієї корупції. Все організовано так, щоб перемогла Бразилія. На жаль, я бачу, що все зроблено для перемоги Бразилії. Сподіваюся, у фіналі судді ти VAR не заважатимуть Перу".

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Судді та VAR – цілковите свавілля

Ліонеля можна зрозуміти – арбітраж та організація роботи VAR на Копа Амеріка-2019 не витримували жодної критики. Червона Мессі на рівному місці – найяскравіший приклад, але непорозумінь було занадто багато. І якщо з помилками, які зумовлені низькою кваліфікацією рефері, доводиться миритися, то VAR неочікувано розлютив сотні тисяч вболівальників.

Sí Zambrano comete penal porque va al jugador (Everton) y no a la pelota, esto de Arthur contra Otamendi es ahora más penal aún. Mucha polémica innecesaria en esta #CopaAmerica. La aplicación del VAR suponía dar justicia en el juego no lo contrario. pic.twitter.com/5pjYCKRneB — Manuel A. Ortiz (@elmanuortiz) 7. Juli 2019

Чому арбітр не поставив два пенальті у ворота Бразилії у півфіналі – загадка. Еквадорський суддя навіть не подивився повтор, хоч протягом турніру переглядалися набагато очевидніші епізоди. Це можна зрозуміти, якщо відеоасистент повністю погоджується з рішенням головного, але ж за чутками (які виглядають правдоподібно) було не так: говорять про проблеми з сигналом і ігнорування рекомендацій відеоасистента.

І це ми не беремо до уваги космічні затримки в матчах через перевірку VAR і "закриті" кабінки біля поля, коли ніхто не розумів, що і з яких ракурсів переглядає головний арбітр. Дратували глядачів і тонни скасованих голів, коли лайнсмени не фіксували величезні офсайди, а футболісти та фани вже встигали відсвяткувати. Якщо коротко – репутація технології VAR після Копа Амеріка-2019 впала. Інша справа, що всі розуміють – причина в жахливій організації КОНМЕБОЛ і місцевих суддях.

Дерліс на виду, але з фейлами

На Копа Амеріка поїхали два футболісти, які мають контракти з Динамо. Дерліс Гонсалес, який зараз на правах оренди виступає за Сантос, відіграв всі 4 матчі за збірну Парагваю (команда вилетіла в 1/4). Дерліс проявляв багато бажання, став лідером своєї збірної за вдалими обіграшами (8), забив гол у ворота Катару. Вінгер провів непоганий поєдинок у чвертьфіналі проти Бразилії, де намагався тримати оборону "селесао" у напрузі, здійснив 8 відборів і підбирань та виграв найбільше єдиноборств.

Втім, Дерліс на цьому турнірі запам'ятається негативом. На груповому етапі він не забив пенальті Аргентині за нічийного рахунку, а в 1/4 фіналу зробив вирішальний промах у серії післяматчевих 11-метрових. Гонсалес міг забивати й з гри: змарнував два дуже хороші шанси проти Колумбії та Бразилії. Дерліс – один з головних винуватців того, що Парагвай поїхав додому без жодної перемоги на Копа Амеріка-2019.

Самбрано та його сенсаційне Перу

Карлос Самбрано вийшов у фінал Копа Амеріка та виступав там у статусі повноцінного представника Динамо – першого липня завершилася його оренда в Базелі. На жаль, матч за титул зіпсував загальне враження від гри перуанця на турнірі, де він був основним захисником Перу. Карлос послизнувся і дозволив Жезусу вільно забити другий гол. А під завісу зустрічі "привіз" пенальті, заваливши Евертона, хоча ситуація того не вимагала – воротар був першим на м'ячі. При цьому не можна не відзначити, що Карлос спровокував Жезуса на фол і вилучення.

Загалом Самбрано провів пристойні матчі з Венесуелою, Уругваєм і Чилі, в яких його команда не пропустила жодного гола. Потрапив у символічну збірну 1/4 фіналу, а за півфінал проти "ла рохи" перуанські журналісти відзначили його гру окремо. Захисник Динамо проявив себе непоступливим в обороні, а в атаці допомагав своїми закиданнями на 30-35 метрів по флангу. У кожному з матчів Карлос зробив декілька непоганих спроб, а проти Чилі навіть започаткував таким способом гол.

По ходу турніру здавалося, що Самбрано солідно додасть у трансферній вартості (пенальті з Болівією за гру рукою не надто псував картину), однак вчорашній матч багато що знівелював. Втім, сам факт виходу у фінал Копа Амеріка – великий позитив як для самого Самбрано, так і збірної Перу загалом.

Головний герой тієї команди – наставник Рікардо Гарека, який зліпив боєздатний колектив з посередніх персонажів. Капітан Паоло Герреро увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів в історії Копа Амеріка та забив усім суперникам на континенті. Варто відзначити й голкіпера Педро Гальєсе, який потягнув на турнірі два пенальті та відмінно провів плей-офф, чим затьмарив свої ляпи на груповому етапі.

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