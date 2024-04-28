Забарний не потрапив до заявки Борнмута на сьогоднішній матч проти Брайтона. Офіційний сайт клубу повідомив про хворобу українця.

Забарний став найкращим в Європі за цікавим рейтингом

Це перший випадок у цьому сезоні, коли Ілля не виходить в основі на матч АПЛ. Досі він відіграв кожну хвилину в чемпіонаті. Українець був у трійці незамінних з Вільямом Саліба (Арсенал) та Максом Кілманом (Вулверхемптон).

Забарний у цьому сезоні АПЛ зробив 31 відбирання, 32 перехоплення, 134 виноси та 44 блоки. А також він припустився чотирьох помилок, які завершилися ударами.

Борнмут посідає комфортне 11 місце – вище за Брайтон і поряд з Челсі. Успішний відрізок перед Різдвом дав змогу не думати про боротьбу за виживання.