Інтер розібрався з Торіно (2:0) у 34 турі Серії А вже після оформлення чемпіонства.

Інтер став чемпіоном Італії, перегравши в дербі Мілан. "Нерадзуррі" додали другу зірку на емблему, однак відмовляються розслаблятися в останніх матчах сезону. Гра проти Торіно була особливою – вперше в історії матч Серії А обслуговувала повністю жіноча бригада арбітрів. Очолювала її Марія Соле Ферр'єрі Капуті.

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За іронією арбітрині стали головними дійовими особами поєдинку. Інтер до перерви не вражав, завершуючи атаки дальніми ударами. Торіно водночас відповідав моментами Сапати. Перший тайм завершився з нулями на табло, а на початку другого Ферр'єрі Капуті сильно допомогла господарям.

Мхітарян виривався сам на сам з голкіпером, але Тамезе ціною фолу зупинив вірменина. Суддя показала порушнику жовту, а після перегляду VAR вилучила гравця Торіно. Інтер відразу розіграв більшість – Мхітарян вивів на удар Чалханоглу, який розстріляв ворота.

Через кілька хвилин Інтер побудував класну комбінацію. Тюрам опинився з м'ячем у штрафному майданчику та отримав по ногах від Ловато. Ферр'єрі Капуті впевнено вказала на 11 метрів. Штатний пенальтист "нерадзуррі" Лаутаро віддав удар Чалханоглу – турок оформив дубль. Справжній вчинок капітана.

Інтер міг створити розгром, однак обмежився двома голами. Команда Сімоне Індзагі набрала 89 очок. Відрив від вже не конкурентів на вершині таблиці складає 19 пунктів.