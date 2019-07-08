Твіттеріада. Коноплянка повернувся у Дніпро, спокуслива дружина потенційного новачка Динамо обожнює свої сідниці

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Вітя, ми в синьому!"

Міжсезонний збір Шахтаря в Австрії – саме у розпалі. Поміж перемогами над Копенгагеном і Пролетером Віктор Коваленко, Олексій Шевченко, Богдан Бутко і Давид Хочолава встигли насолодитися мальовничим закутком альпійської країни.

В Австрії зупинилося і Динамо. Щоправда, Віктор Циганков у першому спарингу – проти Ботошані – не зіграв через серйозну причину.

Андрій Лунін: зачіска – нова, кохана дівчина – все та ж.

Поки що абсолютно невідомо, у якій команді розпочне новий сезон Євген Коноплянка. Вінгер збірної України продовжує відпочивати і днями навідався до майже рідного Дніпра.

Захисник чеського Слована Тарас Качараба, права на якого належать Шахтареві, повіз кохану у Париж. Справжній романтик!

Мегапозитивна сім'я Ігоря Пластуна, захисника бельгійського Гента.

Євген Селезньов має намір розірвати співпрацю із Малагою. До рішучої розмови з керівництвом "анчоусів" форвард готувався у компанії екс-одноклубника Развана Раца та Григорія Козловського, президента винниківського Руху. Хтозна, чи не "випливе" Женя у Першій лізі...

Захисник Леха Володимир Костевич добре відпочив, а потім зарядив ось такий неймовірний голасо.

Олексій Дитятьєв із пацанами готовий до серйозного прориву у Європі. У четвер його Краковія зіграє матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти словацького ДАК 1904.

Василь Прийма, оборонець солігорського Шахтаря, обожнює тварин і Мохамеда Алі.

Голкіпер канадської Воркути Олександр Мусієнко – ідеальний актор для зйомок одного з фірмових кліпів Лани Дель Рей.

Легендарний форвард Шахтаря 90-х Олег Матвєєв наче промовляє: "А ти із якого району?"

Ігор Циганик – троль топ-рівня: "Вітя, ми в синьому! Мушу постійно підказувати, бо інакше Вацко не знає, що робити на футбольному полі. І так вже 20 років!"

"Профутбол" повертається! Циганик та Лобода відзвітували: "Відпустка закінчилася! До роботи готові!"

Світ. На японських харчах, або Фонсека передає привіт

Бразилія – чемпіон Копа Амеріка-2019! Брандау, екс-форвард Шахтаря, оточив себе найріднішими і нетерпляче очікує на фінал проти Перу.

На п'єдесталі міг опинитися Марсело, але Тіте, головний тренер "селесао", доволі несподівано не вніс оборонця Реала у заявку для Копа Амеріка. Латераль не засмутився і з головою поринув у канікули.

Красиво відпочиває і його капітан – Серхіо Рамос.

Біжи, Бензі, біжи! Карім Бензема самотужки доводить "фізику" до оптимальних кондицій.

Тим часом його шеф – Зінедін Зідан – продовжує релаксувати із дружиною.

Тоні Кроос із легендарними дідуганами німецького футболу – Юппом Хайнкесом та Улі Хьонессом.

Чинний найкращий футболіст світу Лука Модріч кинув якір у рідному Задарі. І скористався можливістю зайвий раз зізнатися у прихильності до баскетбольного клубу Маямі Хіт.

Співвітчизник Модріча – Іван Ракітіч – зробив ставку на легку еротику. Панянки неодмінно зацінять!

Як залишатися ефектним франтом навіть у 45, власним прикладом демонструє Зе Роберто.

Ще один потужний ветеран – Тім Ховард – вітає із Днем незалежності США (4 липня).

На цьому фото Мохамед Салах ще не знає, що на його Єгипет очікує фіаско вже в 1/8 фіналу Кубка Африки.

П'єр-Емерік Обамеянг: твоє обличчя, коли розумієш, що відпустка закінчилася і потрібно повертатись до роботи.

Ерік Кантона дресирує папугу правильно: "Будь ласка, повторюй за мною: "Юнайтед стане чемпіоном у цьому сезоні".

Паулу Фонсека вже освоївся у штаб-квартирі Роми і робить амбіційні заявочки.

На заваді "вовкам" може стати будь-хто. Наприклад, Лоренцо Інсіньє, енергійний малюк Наполі, який побував на концерті колумбійця Maluma.

Давід Вілья і японська кухня.

Фернандо Торрес – туди ж. Про ароматну паелью залишається хіба що мріяти...

Третій іспанець на японських сушах – Андрес Іньєста – вже повечеряв і зачекався Бонусів.

Бонуси. Венера із Салонік

Поновилися розмови про те, що Євген Хачеріді, опальний і неприкаяний екс-захисник збірної України, може повернутися у Динамо. ПАОК на нього не розраховує вже давно, а від переходу у Шахтар Женя категорично зарікся. Тож новий переїзд у Київ – не така вже й неймовірна ідея.

Саме час розглянути під мікроскопом Вікторію Хачеріді (Шатохіну) – дружину футболіста і матір двох його дітей. Ця леді полюбляє хизуватися своєю бронзовою (практично еллінською) засмагою, розкішними локонами та ефектними сідницями.

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Твіттеріада. Син Сімеоне привів спокусливу невістку, Роналду та Мессі знову конкурують – дружини задоволені