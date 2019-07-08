Неймар не прибув на тренування ПСЖ – клуб застосує санкції

Форвард ПСЖ Неймар не прибув на тренування команди на фоні чуток про повернення у Барселону.

ПСЖ на своєму офіційному сайті повідомив про те, що бразильська зірка Неймар не прибув на передсезонний збір команди. Парижани застосують санкції проти гравця.

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Раніше була інформація, що Неймар відправиться в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

Нагадаємо, футболіст не взяв участь у Копа Амеріка-2019, але бразильці змогли стати чемпіоном континенту і без нього.

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