toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Неймар не прибув на тренування ПСЖ – клуб застосує санкції

8 липня 20:44 933 Читать на русском
Неймар не прибув на тренування ПСЖ – клуб застосує санкції
Неймар / Sky Sports

Форвард ПСЖ Неймар не прибув на тренування команди на фоні чуток про повернення у Барселону.

ПСЖ на своєму офіційному сайті повідомив про те, що бразильська зірка Неймар не прибув на передсезонний збір команди. Парижани застосують санкції проти гравця.

Неймар вирушить до Барселони цього тижня, аби підписати контракт з каталонцями, – ЗМІ

Раніше була інформація, що Неймар відправиться в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

Нагадаємо, футболіст не взяв участь у Копа Амеріка-2019, але бразильці змогли стати чемпіоном континенту і без нього.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко

blog_ava
Динамо зіграло внічию з Олімпіакосом – потужний Кадірі, неоднозначна гра Соля та Караваєва
8 липня
6012
Теги
Неймар Неймар Барселона Барселона Франція Трансфери Барселони Неймар в Барселону Трансфери Головне Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
42
хв
Астана
16:00
ЧФР Клуж
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук