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Хачеріді близький до повернення в Динамо, – ЗМІ

12:33 2948 Читать на русском
Хачеріді близький до повернення в Динамо, – ЗМІ
Євген Хачеріді / ПАОК

Український захисник Євген Хачеріді, схоже, визначився з майбутнім клубом

Хачеріді близький до підписання угоди з київським Динамо, повідомляє грецький ресурс Рaokvoice.com. Український захисник вважає, що зможе швидко вийти на колишній рівень після невдалого сезону в Греції.

Хачеріді готується до сезону в Києві

Нагадаємо, минулого року захисник перейшов у ПАОК, але не став основним гравцем під час чемпіонського сезону 2018/19, провівши лише 11 поєдинків в усіх турнірах.

Перед цим футболіст протягом 9 років виступав у складі київського Динамо, з яким двічі став чемпіоном України та вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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