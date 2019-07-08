Шахтар на класі переграв Вольфсберг завдяки голам Мораєса і Тете

Шахтар обіграв Вольфсберг (2:0) у товариському матчі на зборах в Австрії. Читайте звіт про контрольний поєдинок на "Футбол 24".

Товариські матчі

Шахтар – Вольфсберг – 2:0

Голи: Мораєс, 5, Тете, 36

Гравці донецького клубу на правах фаворита матчу одразу забрали ініціативу в свої руки і вже на 5-й хвилині святкували взяття воріт. Тайсон, Марлос та Мораєс розіграли красиву комбінацію, яка завершилась влучним ударом останнього.

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Попри швидкий гол "гірники" продовжували атакувати володіння суперника.

Основною зброєю Вольфсберга був високий пресинг, який інколи приносив свої плоди у вигляді втрати м'яча захисниками Шахтаря, але то влучності бракувало австрійцям, то Пятов рятував ситуацію.

Ще до завершення першого тайму "помаранчево-чорні" подвоїли перевагу. Тете технічно зіграв у стінку з Марлосом і відправив круглого в кут воріт.

Після перерви "гірники" не збавили обертів і продовжили гострі атаки на ворота австрійців, проте захисники не дозволили довести рахунок до розгромного.

Ближче до завершення гри гравці Вольфсберга перехопили ініціативу. Але надійно зіграв Олексій Шевченко, який в перерві замінив Пятова.

В підсумку заслужена перемога Шахтаря.

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