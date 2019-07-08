Фонсека – про амбіції Роми на наступний сезон: Я впевнений, що можу здобути трофей

Екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека провів першу прес-конференцію на посаді головного тренера Роми.

"Президент не ставив мені ніяких цілей. Але я налаштований на повернення в Лігу чемпіонів. Ще одне завдання – побудувати сильну амбітну і сміливу команду, якою вболівальники будуть пишатися незалежно від результату. Якщо це станеться, то ми будемо близькі до перемоги.

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Я не даю обіцянок, це не обіцянка. Але я впевнений, що можу виграти з Ромою трофей. Це не обіцянка, це впевненість.

Останні 12 років в Італії виграють команди з кращим захистом. Ми постараємося зробити захист сильніший. Але добре захищатися – це не означає відсиджуватися в обороні. Найкращий захист – контролювати м'яч. Необхідно захищатися подалі від воріт. Якщо у нас буде надійний захист, то і шансів на перемогу більше.

Гра стає більш стратегічною, потрібно дуже ретельно вивчати суперників. Чи буде моя Рома грати з постійною схемою? Вона буде використовувати ту схему, ту стратегію, яка дозволить перемогти конкретного суперника.

Чи бентежить мене, що я вже восьмий тренер Роми за часів американських власників? Ні. Я не боюся, я не знаю, що таке страх. За тренера говорять його результати. Якщо вони будуть хорошими, ви зрозумієте, хто я такий.

Ідеальний нападник для мене? Той, хто забиває голи", – цитує Фонсеку офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Рома не гратиме у Лізі чемпіонів 2019/20 – "вовки" розпочнуть єврокубкову кампанію в груповому етапі Ліги Європи.

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