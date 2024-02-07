Україна

Шахтар офіційно оголосив про повернення Педрінью – другого найдорожчого гравця у своїй історії. СК Дніпро-1 офіційно підписав хавбека Шахтаря. Джерело вказало справжню клаусулу в контракті Судакова з Шахтарем.

Захисник Динамо зацікавив три європейські клуби. Верес презентував іменитого новачка. Карпати хочуть підписати ще одного гравця Шахтаря. Динамо отримало потужне підсилення – повернулися відразу 4 гравці.

Наші за кордоном

Довбик уник серйозної травми – українця оповили турботою й готують до матчу з Реалом. Тренери Реала визначили перевагу Луніна над Кепою. Почеттіно залишиться тренером Мудрика. Захисник збірної України знайшов собі новий клуб в Європі.

Світ

Південна Корея програла Йорданії та вилетіла з Кубка Азії за крок до фіналу. Байєр створив камбек і вийшов у півфінал Кубка Німеччини – красиві асисти Вірца прибили Штутгарт.