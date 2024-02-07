Украина

Шахтер официально объявил о возвращении Педриньо – второго самого дорогого игрока в своей истории. СК Днепр-1 официально подписал хавбека Шахтера. Источник указал настоящую клаусулу в контракте Судакова с Шахтером.

Защитник Динамо заинтересовал три европейских клуба. Верес презентовал именитого новичка. Карпаты хотят подписать еще одного игрока Шахтера. Динамо получило мощное усиление – вернулись сразу 4 игрока.

Наши за границей

Довбик избежал серьезной травмы – украинца окутали заботой и готовят к матчу с Реалом. Тренеры Реала определили преимущество Лунина над Кепой. Почеттино останется тренером Мудрика. Защитник сборной Украины нашел себе новый клуб в Европе.

Мир

Южная Корея проиграла Иордании и вылетела из Кубка Азии в шаге от финала. Байер сотворил камбэк и вышел в полуфинал Кубка Германии – красивые ассисты Вирца прибили Штутгарт.