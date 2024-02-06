Головний тренер Маурісіо Почеттіно може не хвилюватися через звільнення.

Після того, як лондонці програли Вулверхемптону (2:4), виникли сумніви, чи зможе аргентинський фахівець подолати кризу.

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Як повідомляє Daily Mail, керівництво Челсі не піде на відчайдушний крок і не буде звільняти Маурісіо Почеттіно. Головною перешкодою заміни тренера є проблеми з фінансовим фейр-плей. Звільнення аргентинця призведе до виплати компенсації, яка становитиме 10 мільйонів фунтів. Будь-яка виплата до червня 2024 року похитне й так нестабільне фінансове становище "синіх".

Зазначається, що лондонцям потрібно зібрати десятки мільйонів від продажу гравців до кінця червня, щоб уникнути покарання за недотримання лімітів фейр-плей.

Нагадаємо, Челсі наразі перебуває 11-му місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 31 бал у 23 матчах.

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