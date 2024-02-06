Центральний півзахисник ЛНЗ Євген Банада продовжить кар'єру у Вересі, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

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31-річний хавбек підписав з новим клубом контракт на один рік і вже приєднався до табору команди у Туреччині. На яких умовах він покинув ЛНЗ, наразі невідомо.

Нагадаємо, Банада – вихованець донецького Олімпіка. На професіональному рівні дебютував за Олександрію у 2011 році. У складі "містян" провів 10 років – виграв з командою бронзові медалі (сезон 2018/19) і брав участь у єврокубках. Виступав також за Металіст, Кривбас та ЛНЗ (угода була розрахована до літа 2024 року).

У поточному сезоні провів за черкасців лише 2 матчі, без результативних дій (частину чемпіонату пропустив через травму). Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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