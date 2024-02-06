Карпати поклали око на захисника Шахтаря Едуарда Козіка, повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, львів'яни спробують домовитись про оренду 20-річного оборонця.

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Нагадаємо, Козік – вихованець Шахтаря. За головну команду дебютував у листопаді 2022 року у матчі УПЛ проти Інгульця. У поточному сезоні провів за "гірників" 5 матчів, в яких відзначився асистом. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 800 тисяч євро.

До слова, декілька днів тому Карпати вже орендували у Шахтаря одного з гравців – лівого захисника Андрія Булезу.

Нагадаємо, "леви" вважаються беззаперечним фаворитом на підвищення у класі – на зимову паузу "зелено-білі" пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих. У весняній частині львів'яни зіграють у Чемпіонській групі – перший матч вони проведуть 23 березня 2024 року проти Полтави.

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