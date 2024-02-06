Донецький клуб офіційно оголосив про продовження контракту з півзахисником Педрінью до 30 червня 2029 року. Бразилець повинен повернутися до Шахтаря у липні цього року.

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"Гірники" придбали Педрінью у Бенфіки влітку 2021 року за 18 мільйонів євро – більше платили тільки за Бернарда. Півзахисник встиг відіграти у складі Шахтаря всього 19 матчів, оформивши 4 голи та 3 асисти. Після початку повномасштабного вторгнення Педрінью скористався правилом ФІФА і вирушив у оренду до Атлетіко Мінейро. Шахтарю вдалося вмовити легіонера повернутись, продовживши контракт ще на 3 роки.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно "гірники" придбали ще 2 бразильців – вінгера Кевіна (12+3 млн євро) і центрхава Марлона Гомеса (12+4 млн євро).

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