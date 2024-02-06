Український захисник празької Славії Тарас Качараба продовжить кар'єру в чемпіонаті Словаччини, повідомляє "ТаТоТаке".

Гравець збірної України приєднався до європейського клубу на повноцінній основі

29-річний оборонець вже сьогодні пройде медогляд у Дунайскій Стреді, а після нього буде презентований клубом. За інформацією джерела, контракт нашого земляка з новою командою буде розрахований на 2,5 роки.

Нагадаємо, Качараба – вихованець львівського футболу. Професіональну кар'єру розпочав у Шахтарі. Виступав також за Говерлу, кропивницьку Зірку, ліберецький Слован та Славію (з якою став чемпіоном і виграв 2 Кубки). У поточному сезоні провів за пражан лише 2 матчі, в яких відзначився асистом. Його контракт з чехами чинний до 31 грудня 2024 року. В активі Тараса три матчі за національну збірну України. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

До слова, раніше ЗМІ відправляли Качарабу в Динамо, Бані Яс з ОАЕ, Маккабі Тель-Авів, команди з чемпіонату Катару, Кіпру та турецької Суперліги.

Дунайска Стреда на зимову паузу пішла на шостій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Словаччини, набравши 29 очок.

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