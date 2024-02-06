Нападник Жирони Артем Довбик зможе допомогти команді в матчі за перше місце в Ла Лізі.

Український форвард не зміг зіграти проти Реал Сосьєдада (0:0) через ушкодження. Перші тести збентежили Жирону, оскільки підозрювалися проблеми з меніском.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, останні тести показали, що у Довбика немає серйозного ушкодження. Артем буде готовий зіграти проти Реала у 24-му турі. Тренерський штаб Жирони дбає про кожну дрібницю, щоб нападник був в оптимальній формі перед важливою грою. Після виключення травми меніска, головна турбота медиків та тренерів полягає в тому, щоб нападник більше не відчував дискомфорту в коліні.

Нагадаємо, Артем Довбик приєднався до каталонського клубу влітку 2023 року. В активі українця 14 голів у 24 матчах за Жирону у всіх турнірах.

Реал наразі перебуває на першому місці в турнірній таблиці з 58 очками. Команда Довбика та Циганкова відстає на два пункти й розташувалася на другій сходинці.

Зустріч мадридців з Жироною запланована на суботу, 10 лютого. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

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