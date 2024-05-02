"Футбол 24" продовжує серію програм про життя українського футболу протягом Незалежності – від початку 1991-го і до 2023 року. Дивіться чергове відео на нашому YouTube-каналі.

Цього разу "Футбол 24" огляне 1994-й в історії незалежної України. Кубок України тоді здобув Чорноморець – другий за 3 роки. Динамо ж вперше вийшло в груповий етап Ліги чемпіонів, де потрапили в групу з московським Спартаком, Баварією та ПСЖ.

Кияни вже звично для себе перемогли москвичів на Республіканському стадіоні (нині – НСК Олімпійський). Спартак вигравав 0:2, але дубль Леоненка та гол Реброва принесли перемогу – єдиному в тому розіграші. У тому ж році в єврокубках дебютував 18-річний Андрій Шевченко, який трохи пізніше ще й купить своє перше авто. У тому ж році відбувся і чемпіонат світу-1994 у США, де тріумфувала Бразилія. А Олег Саленко у складі збірної Росії вписав своє прізвище в історію, ставши єдиним гравцем, який оформив пента-трик на ЧС. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".