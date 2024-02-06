У поточному сезоні Карло Анчелотті зіткнувся з неочікуваною проблемою. Влітку мадридці взяли Кепу Аррісабагалу в оренду з Челсі, розраховуючи, що саме іспанський голкіпер буде основним, утім, Андрій Лунін витісняє його з основного складу.

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Згідно з інформацією The Athletic, тренерський штаб Реала вважає, що Кепа отримав травму саме тоді, коли почав показувати найкращі результати в сезоні. Лунін вдало скористався своїм шансом. Тренери мадридців розуміють, що українець, попри деякі невдачі, продовжує вдосконалюватися, оскільки він більше не відчуває тиск. Зазначається, що Лунін перевершує Кепу у грі в повітрі, що також відзначили тренери мадридців.

Нагадаємо, що український воротар виступає за Реал з 2018 року. Загалом Лунін зіграв за "вершкових" у 32 матчах у всіх турнірах. В десяти з ним Андрію вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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