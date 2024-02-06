Журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів про умови, на яких було продовжено контракт Георгія Судакова з Шахтарем.

"Десь я бачив цифру зарплатні – 1,5 чи 2 мільйони на рік. Немає такого, це не відповідає дійсності.

Шахтар офіційно продовжив контракт із Судаковим – божевільна клаусула в 150 мільйонів

Так само як і клаусула у 100 або 150 мільйонів – це просто звичайні, банальні фантазії фантазерів. Такого також немає.

Наскільки мені підказує мій WhatsApp, у новому контракті Судакова з Шахтарем взагалі не прописана клаусула. З іншого боку, кому це вже цікаво, коли всі написали, що є 150 мільйонів. Хайп – штука дуже дієва", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, після продовження контракту з Судаковим генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін на своїй сторінці в Instagram опублікував спільне фото, яке підписав "150 000 000".

Як Судаков витратив першу зарплату, проблеми з взуттям, шалений новий контракт