Український півзахисник Шахтаря Олег Очеретько продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт "спортклубівців".

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20-річний хавбек виступатиме за дніпрян на правах оренди. Угода розрахована до завершення поточного сезону.

Нагадаємо, Очеретько – вихованець Академії Шахтаря, де був лідером у командах усіх вікових груп від U-14 до U-21. У серпні 2022 року дебютував у складі головної команди в УПЛ. Загалом провів за основу 18 матчів, в яких відзначився 1 забитим м'ячем та 1 асистом. Разом з "гірниками" став чемпіоном України (2023).

У поточному сезоні зіграв у 4 поєдинках (1 гол). Допоміг молодіжній збірній України вперше в історії пробитись на Олімпіаду, яка влітку відбудеться у Парижі. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

До слова, СК Дніпро-1 на зимову паузу пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 34 бали. У лідера першості – Кривбаса – така ж кількість очок.

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