Південна Корея програла Йорданії та вилетіла з Кубка Азії за крок до фіналу – Сон забив тільки з офсайда
Йорданці переграли корейців (2:0) у півфіналі Кубка Азії-2023.
Кубок Азії, 1/2 фіналу
Йорданія – Південна Корея – 2:0
Голи: Аль-Наймат, 53, Аль-Тамарі, 66
Південна Корея не показує дуже якісний футбол під керівництвом Юргена Клінсманна, але на Кубку Азії команда має дивовижну здатність вмикатися у ключовий момент. Завдяки голам у компенсований час корейці пройшли складну сітку з Саудівською Аравією та Австралією.
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Сьогоднішній матч пройшов за схожим сценарієм. Південна Корея слабко розпочала та пропустила серію гострих атак. Йорданія у першому таймі в чотири рази частіше била по воротах. Шикарні моменти мав Аль-Наймат, міг відзначитися Аль-Равабдех.
Корейський воротар рятував команду, а зірки атаки лиш зрідка загрожували йорданським воротам. Хин Мін Сон забив з офсайда. Дже Сун Лі головою пробив у стійку. Юн Ву Сьол заробив пенальті, але суддя після перегляду VAR скасував своє рішення.
У другому таймі перевага Йорданії вилилася в рахунок. Корейці ще й зробили подарунок супернику, обрізавшись в центрі поля. Аль-Тамарі перехопив м'яч і асистував Аль-Наймату. А ще через кілька хвилин Аль-Тамарі самостійно протягнув м'яч і шикарно поклав м'яч у кут з-за меж штрафного майданчика.
Південна Корея намагалася влаштувати фірмовий фінальний штурм, однак з 60-ї хвилини завдала лише два неточні удари. Йорданська оборона діяла майже бездоганно, зачищаючи кожен м'яч. Йорданія вийшла у фінал Кубка Азії, де 10 лютого зіграє проти Катару або Ірану.