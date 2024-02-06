Кубок Азії, 1/2 фіналу

Йорданія – Південна Корея – 2:0

Голи: Аль-Наймат, 53, Аль-Тамарі, 66

Південна Корея не показує дуже якісний футбол під керівництвом Юргена Клінсманна, але на Кубку Азії команда має дивовижну здатність вмикатися у ключовий момент. Завдяки голам у компенсований час корейці пройшли складну сітку з Саудівською Аравією та Австралією.

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Сьогоднішній матч пройшов за схожим сценарієм. Південна Корея слабко розпочала та пропустила серію гострих атак. Йорданія у першому таймі в чотири рази частіше била по воротах. Шикарні моменти мав Аль-Наймат, міг відзначитися Аль-Равабдех.

Корейський воротар рятував команду, а зірки атаки лиш зрідка загрожували йорданським воротам. Хин Мін Сон забив з офсайда. Дже Сун Лі головою пробив у стійку. Юн Ву Сьол заробив пенальті, але суддя після перегляду VAR скасував своє рішення.

У другому таймі перевага Йорданії вилилася в рахунок. Корейці ще й зробили подарунок супернику, обрізавшись в центрі поля. Аль-Тамарі перехопив м'яч і асистував Аль-Наймату. А ще через кілька хвилин Аль-Тамарі самостійно протягнув м'яч і шикарно поклав м'яч у кут з-за меж штрафного майданчика.

Musa Al-Taamari.



What a run to double Jordan’s lead vs. South Korea.



UNREAL.



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/wCgrFaFuSO — B/R Football (@brfootball) February 6, 2024

Південна Корея намагалася влаштувати фірмовий фінальний штурм, однак з 60-ї хвилини завдала лише два неточні удари. Йорданська оборона діяла майже бездоганно, зачищаючи кожен м'яч. Йорданія вийшла у фінал Кубка Азії, де 10 лютого зіграє проти Катару або Ірану.