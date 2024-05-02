Перші ігри 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, де Баварія і Реал розписали мирову (2:2), а дортмундська Борусія з мінімальним рахунком завдала поразки Парі Сен-Жермен (1:0), фаворитів у парах не виявили. Усі суперники можуть потрапити у фінал, бо демонструють дуже високий рівень гри. Так вважає колишній тренер київського Динамо Анатолій Дем'яненко.

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"Матчі мені дуже сподобалися, – розповів Футбол 24 Дем'яненко. – Рівень гри, який показують усі півфіналісти, дозволяє кожному учаснику дістатися фіналу. Є невелика перевага в рахунку у Борусії, але, гадаю, Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді здатен використати фактор власного поля.

Щодо Реала, то, не зважаючи на гостьову нічию, їм ще треба забити на власному полі".

Розповів Анатолій Дем"яненко і про м’яч у ближній кут, який пропустив воротар Реала і збірної України Андрій Лунін.

"Лунін наразі демонструє дуже якісну гру, – каже тренер. – Для воротаря дуже важливо мати ігрову практику. Андрій у цьому сезоні її має багато, тому постійно перебуває в тонусі. А те, що він захищає ворота Реала, говорить про довіру з боку тренера і партнерів по команді. У випадку з голом у ближній кут скажу, що удар був дуже сильним. Відбити його було складно. Провини Луніна я не бачу. Міг виручити, але в цьому епізоді Реалу не пощастило".

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