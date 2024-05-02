Мохамед Салах і Юрген Клопп поговорили на підвищених тонах, коли єгиптянин виходив на заміну у 35-му турі АПЛ проти лондонців (2:2). Антоніо розкрив, що встиг почути на полі.

"Це не якась інсайдерська інформація, мені ніхто нічого не розповідав. Але я чув те, про що хлопці говорили на полі.

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Коли гравці Ліверпуля виходять на поле, Клопп завжди міцно обіймає їх і бажає удачі. Але цього разу Салах пішов у іншому напрямку, почав поправляти щитки і таке інше. Клопп протягнув руку до нього і тримав деякий час, бо Салах продовжив займатися своїми справами. Нарешті він мляво відбив Клоппу п'ять у відповідь.

До слова, АПЛ повернеться на телеекрани 2 травня матчем Челсі – Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Михайла Мудрика оцінюють коефіцієнтом 2,29, а "шпор" – 2,86. Нічия – 4,1. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,31, а на відповідний тотал менше – за 3,48.

Очевидно, що Клоппу це не сподобалося. Він фактично запитав: "Ти взагалі хочеш грати чи сідаєш назад на лаву?". Втім, ніхто не сказав мені, що відповів Мо", – наводить свідчення Антоніо Daily Mail.

Нагадаємо, для Клоппа це прощальний сезон на чолі Ліверпуля. Упродовж місяця "червоні" вилетіли з Кубка Англії, ЛЄ і фактично втратили всі шанси поборотися за титул АПЛ.

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