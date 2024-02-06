Відразу 4 гравці завершили відновлення після невеликих ушкоджень та повернулися до загальної групи, інформує прес-служба Динамо. Це нападник Владислав Супряга, півзахисники Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський.

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У лазареті Динамо залишаються 2 гравці. Захисник Олександр Тимчик два тижні не тренувався через травму плеча, зараз носить лангету. Лікарі команди очікують, що він пропустить ще тиждень. Повернення Ярмоленка на поле довелося відкласти через застуду, яка вибила вінгера на кілька днів. Попереду у Андрія ще тиждень індивідуальних тренувань, бігових вправ та роботи з м’ячем, яку він розпочав на початку місяця. Якщо тести будуть позитивними, то Ярмоленко повернеться у загальну групу.

Найближчі спаринги Динамо – проти Лієпаї 8 лютого і проти Шкендії 9-го. Офіційний сезон кияни відновлять 25 лютого матчем УПЛ проти Металіста 1925.

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