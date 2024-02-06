Леверкузен обіграв гостей зі Штутгарта (3:2) а рамках 1/4 фіналу Кубка Німеччини. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Німеччини, 1/4 фіналу

Байєр – Штутгарт – 3:2

Голи: Андріх, 50, Адлі, 66, Та, 90 – Антон, 11, Фюріх, 58

Байєр і Штутгарт – головні сенсації німецького сезону. Леверкузен бореться за титул, а шваби претендують на Лігу чемпіонів. Команди зустрічалися в грудні у рамках Бундесліги – провели по хорошому тайму та розписали нічию.

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Штутгарт і тоді, і тепер створив проблеми Хабі Алонсо. Гості відкрили рахунок на початку матчу зі стандарту – Антон замкнув подачу Штіллєра. Після цього Байєр поступово почав нарощувати перевагу, залишаючи супернику контри.

Байєр атакував різноманітно, використовував дриблінг Вірца та швидкість Фрімпонга. Одна з комбінацій завершилася голом Шика з офсайда. Чеський форвард не може замінити травмованого Боніфейса. Патрік змарнував ще два стовідсоткові моменти.

Зусилля Леверкузена вилилися в гол на початку другого тайму – відзначився Андріх. Здавалося б, найменш технічний в команді, але він ідеально пробив у дев'ятку. Традиційно активним був Грімальдо, який ледь не забив зі штрафного.

Але Штутгарт підтвердив, що потужні результати в цьому сезоні – не випадковість. Себастьян Хьонесс розбудив команду, закликавши до пресингу. Гості почали високо зустрічати Байєр, що принесло дивіденди. Фюріх після перехоплення на чужій половині вдруге вивів Штутгарт вперед.

Наприкінці зустрічі Байєр показав свій клас. "Аптекарі" не просто відігралися, а вирвали перемогу. Дві геніальні передачі віддав лідер команди. Вірц спершу класним розрізним пасом вивів на гол Адлі, а потім навісив на голову Та. Байєр вийшов у півфінал Кубка Німеччини.