Вихованець киян потрапив на радари Роми і стамбульського дуету – Фенербахче та Бешикташа, інформує TUTTOmercatoWEB.

Динамо отримало потужне підсилення – повернулися відразу 4 гравці

Вівчаренка ще влітку пов'язували з переходом у європейський клуб, але до серйозних переговорів справа не дійшла. Зимове трансферне вікно в Туреччині ще відкрите до 9 лютого, а от в контексті Роми може бути тільки перехід найближчого літа. Контракт захисника з Динамо розрахований до кінця 2025-го, ціна за Transfermarkt складає 1,5 млн євро.

У нинішньому сезоні Вівчаренко провів за клуб 5 матчів, результативними діями не відзначався. Він був основним лівим оборонцем молодіжної збірної України, яка доходила до півфіналу Євро-2023.

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