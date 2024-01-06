Збірна Бразилії залишилась без тренера за пів року до старту Копа Амеріка
Бразильська федерація футболу вирішила звільнити Фернандо Дініза з посади тренера національної збірної.
Як повідомляє Globo, Фернандо Дініз був відправлений у відставку. Це рішення ухвалив президент Бразильської федерації футболу Едналдо Родрігес. Офіційного повідомлення про звільнення тренера поки немає.
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Під керівництвом Дініза збірна Бразилії провела 6 матчів у кваліфікації ЧС-2026: перемоги над Болівією і Перу, нічия з Венесуелою, а також поразки від Уругваю, Колумбії та Аргентини.
Раніше Дініз був призначений тренером збірної Бразилії на один рік. Родрігес планував, що він пропрацює до призначення Карло Анчелотті в червні 2024-го, проте італієць продовжив контракт із Реалом.
Головним кандидатом на посаду наставника збірної Бразилії є Дорівал Жуніор, який зараз очолює Сан-Паулу.
Нагадаємо, що з 20 червня до 14 липня 2024 року в США пройде Копа Амеріки. Таким чином за пів року до початку турнірну збірна Бразилії перебуває без тренера.
"Селесао" у турнірній таблиці у відборі до ЧС-2026 посідають шосте місце з сімома балами після шести турів.
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