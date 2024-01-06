Як повідомляє Globo, Фернандо Дініз був відправлений у відставку. Це рішення ухвалив президент Бразильської федерації футболу Едналдо Родрігес. Офіційного повідомлення про звільнення тренера поки немає.

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Під керівництвом Дініза збірна Бразилії провела 6 матчів у кваліфікації ЧС-2026: перемоги над Болівією і Перу, нічия з Венесуелою, а також поразки від Уругваю, Колумбії та Аргентини.

Раніше Дініз був призначений тренером збірної Бразилії на один рік. Родрігес планував, що він пропрацює до призначення Карло Анчелотті в червні 2024-го, проте італієць продовжив контракт із Реалом.

Головним кандидатом на посаду наставника збірної Бразилії є Дорівал Жуніор, який зараз очолює Сан-Паулу.

Нагадаємо, що з 20 червня до 14 липня 2024 року в США пройде Копа Амеріки. Таким чином за пів року до початку турнірну збірна Бразилії перебуває без тренера.

"Селесао" у турнірній таблиці у відборі до ЧС-2026 посідають шосте місце з сімома балами після шести турів.

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