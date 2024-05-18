У суботу відбулась низка матчів 9-го туру другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 2-й етап, 9-й тур

Чемпіонська група

Прикарпаття – Вікторія – 1:0

Гол: Цюцюра, 87

Карпати Львів – Лівий берег – 3:3

Голи: Невес, 7, 34 (п.), Хаса, 20 – Дедух, 44, Синиця, 56, Войцеховський, 59

Агробізнес – Полтава – 3:1

Голи: Ходуля, 20 (аг.), Кузьмін, 25, 35 – Одарюк, 62

Епіцентр – Інгулець – 1:3

Голи: Кравчук, 41 – Малиш, 11, Сітало, 34, 71

Кудрівка – ФСК Маріуполь – 1:1

Голи: Місюра, 90 – Жовтенко, 77

Вилучення: Плакса, 75 (ФСК Маріуполь, друга жовта картка)

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У першому матчі дня Прикарпаття дотисло Вікторію. Франківці втратили шанси поборотись за вихід в УПЛ через плей-офф, але вирішили дограти сезон до кінця. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий за 3 хвилини до завершення основного часу. Як наслідок, Прикарпаття з 40 очками розташувалось на п'ятій сходинці Чемпіонської групи.

Карпати у заочній боротьбі з Інгульцем за золото Першої ліги розписали бойову нічию з Лівим берегом. Вже до середини тайму "леви" вели з перевагою у два м'ячі, а згодом Невеш оформив дубль і запахло розгромом. Кияни встигли забити "гол у роздягальню", зберігши інтригу на другу половину зустрічі. По перерві Синиця та Войцеховський протягом трьох хвилини перевернули все з ніг на голову, вкравши у Маркевича і Ко, здавалось, стовідсоткову перемогу.

Як наслідок, Карпати набрали 65 очок і тепер лише на 1 пункт випереджають Інгулець, який у паралельному матчі на виїзді здолав Епіцентр.

У ще одній зустрічі Кудрівка на останній хвилині врятувалась з ФСК Маріуполь. Команди перший тайм провели без голів, а по перерві Пласка заробив 2 "гірчичники" і залишив гостей у меншості. На останній хвилині кудрівчани таки зуміли скористатись чисельною більшістю і врятували гру, зрівнявшись за очками з Прикарпаттям.

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