"Коли українець вийшов у першому матчі за Челсі проти Ліверпуля та ледь не забив, здавалось, що "сині" обікрали Арсенал, підписавши українця. Минув рік з того часу і "каноніри" мають радіти, що його не купили.

Екс-гравець Челсі закликав зменшити тиск на Мудрика, навівши приклад двох суперзірок АПЛ

Цього сезону він вже почав демонструвати прогрес, але від гравця з таким цінником 4 голи у 17 матчах – це що завгодно, але не той результат, на який всі чекали. Почеттіно потрібно знайти спосіб воскресити українську зірку, особливо враховуючи те, що угода гравця з клубом чинна ще сім з половиною років", – зазначає The Mirror.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі. Його команда після 20-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ десятою, набравши 28 очок.

"За таке з Мудриком – садити на 20 років": Челсі відпускає несподіваного героя, фаворит Реброва постояв за українців