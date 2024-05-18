Наставник Кіке Санчес Флорес не буде продовжувати свою роботу з Севільєю.

На своєму офіційному сайті андалузький клуб оголосив про відхід іспанського фахівця. Кіке Санчес Флорес та Севілья припинять співпрацю за обопільною згодою після завершення сезону.

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Іспанець очолив "червоно-білих" в грудні, коли команда перебувала в зоні вильоту. Флоресу вдалося виправити ситуацію. Севілья наразі перебуває на 12 сходинці у турнірній таблиці з 41 очком.

Під керівництвом Кіке Санчеса Флореса андалузці зіграли 20 матчів, зумівши здобути вісім перемог та чотири нічиїх.

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