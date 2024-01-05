Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті визначився з воротарем, який зіграє у кубковому матчі проти Арандіни.

"Хто з воротарів буде основним в 1/16 фіналу Кубка Іспанії? З Арандіною буде грати Кепа.

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У воротах Реала є хороша конкуренція. Обидва голкіпери працюють дуже добре", – цитує Анчелотті AS.

До слова, кубкова гра між Арандіною і Реалом відбудеться у суботу, 6 січня. Початок зустрічі о 22:30.

Нагадаємо, Лунін вже встиг дебютувати за Реал у новому році, вийшовши в основі "вершкових" у матчі 19-го туру Ла Ліги. Українець зберіг свої ворота сухими, а його команда перемогла Мальорку з рахунком 1:0.

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