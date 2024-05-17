Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі залишився без роботи через нещодавній скандал.

Ювентус звільнив Аллегрі з посади головного тренера, повідомляє офіційний сайт клубу. Причиною стала поведінка алленаторе у фіналі Кубка Італії.

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Макс не стримав емоцій під час переможного матчу з Аталантою. Він грубо спілкувався з суддями, показував непристойні жести та погрожував журналісту.

До кінця сезону Ювентус доведе Паоло Монтеро, а наступним тренером клуб бачить Тьягу Мотту, який досяг великих успіхів з Болоньєю.

Аллегрі під час першого приходу в Ювентус виграв 11 трофеїв. Далі була пауза та друге пришестя, яке виявилося значно гіршим.

З 2021-го по 2024-й тренер виграв на чолі "Старої Синьйори" лише Кубок Італії. У чемпіонаті він фінішував четвертим, сьомим (10 очок штрафу) та знову йде на четвертому місці.

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