Українець виграв нагороду найкращого гравця грудня у Ла Лізі, інформує прес-служба змагань.

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Довбик упродовж цього місяця провів 4 матчі та забив 4 голи – по одному Барселоні та Бетісу, дубль Алавесу. У голосуванні бомбардир Жирони обійшов Борху Майораля (Хетафе), Альваро Вальєса (Лас-Пальмас), Родріго (Реал) та Іньякі Вільямса (Атлетік).

Довбик ефективно розпочав і січень, віддавши результативну передачу в перестрілці з Атлетіко. Загалом у 18 матчах нинішнього чемпіонату Іспанії Артем оформив 11 голів та 5 асистів.

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