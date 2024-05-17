Циганков класно показав себе у матчі проти Вільяреала та ледь не відзначився шикарним голом, але українець поцілив у поперечку. Віктор взагалі був ледь не найактивнішим гравцем Жирони в атаці, а от Довбик проявив себе не дуже. Деякі іспанські ЗМІ навіть виставили Артему найнижчу оцінку в Жироні.

Проте форвард, який і досі очолює список найкращих бомбардирів Ла Ліги, змушує кусати лікті Барселону – каталонці шкодують, що не придбали Довбика за 7,5 млн євро. Лунін отримав черговий неприємний сюрприз – вже у третьому матчі поспіль ворота Реала захищав Тібо Куртуа. Через це іспанські журналісти переконані, що бельгієць зіграє і в фіналі Ліги чемпіонів.

А Роман Яремчук повернувся у стартовий склад Валенсії, однак не зміг допомогти "кажанам" перемогти Реал Сосьєдад. Детальніше про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".