"Плануємо, що наступного тижня Янхель Еррера, Віктор Циганков і Борха Гарсія проведуть повноцінне тренування. Сподіваюся, що вони зможуть зіграти в неділю проти Альмерії.

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Роздягальня дуже задоволена, дуже вмотивована, дуже схвильована сезоном, який ми проводимо. Тепер настав час продовжувати в тому ж дусі, щоб завтра перемогти і вийти в наступний раунд Кубка Іспанії", – цитує Мічела L'Eesportiu.

Нагадаємо, Віктор Циганков (3 голи і 3 асисти в сезоні) не грає з середини грудня, Янхель Еррера (4 голи) не грає вже місяць, а Борха Гарсія у поточній кампанії лише раз потрапляв до заявки на матч Жирони.

До слова, свій наступний матч каталонці проведуть 6 січня проти Ельче в рамках Кубка Іспанії. Гра з Альмерією відбудеться 14 січня.

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