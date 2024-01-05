Циганков близький до повернення – Мічел повідомив, коли українець знову зможе грати за Жирону
Головний тренер Жирони Мічел Санчес поділився новинами із клубного лазарету.
"Плануємо, що наступного тижня Янхель Еррера, Віктор Циганков і Борха Гарсія проведуть повноцінне тренування. Сподіваюся, що вони зможуть зіграти в неділю проти Альмерії.
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Роздягальня дуже задоволена, дуже вмотивована, дуже схвильована сезоном, який ми проводимо. Тепер настав час продовжувати в тому ж дусі, щоб завтра перемогти і вийти в наступний раунд Кубка Іспанії", – цитує Мічела L'Eesportiu.
Нагадаємо, Віктор Циганков (3 голи і 3 асисти в сезоні) не грає з середини грудня, Янхель Еррера (4 голи) не грає вже місяць, а Борха Гарсія у поточній кампанії лише раз потрапляв до заявки на матч Жирони.
До слова, свій наступний матч каталонці проведуть 6 січня проти Ельче в рамках Кубка Іспанії. Гра з Альмерією відбудеться 14 січня.
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