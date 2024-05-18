Матч Динамо – Кривбас відбудеться сьогодні, 18 травня, на стадіоні ім. В. Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на телеканалі 2+2, а також на ютуб-каналі FootballHub та на офіційному ютуб-каналі Динамо. Поєдинок розсудить Ярослав Козик

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Динамо чесно втримало інтригу в УПЛ до чемпіонського матчу з Шахтарем, де сталася чесна поразка. Будемо відвертими – навіть перемога в Класичному дербі не дозволила б завоювати золото, але спроба була хорошою. Підопічні Олександра Шовковського видали вражаючу 17-матчеву безпрограшну серію в УПЛ, здобувши 15 перемог, однак перше місце було втрачено при Мірчі Луческу.

А друге від киян вже нікуди не подінеться. "Біло-сині" відірвалися від третьої позиції на дев'ять очок за два тури до кінця сезону. Кривбас, своєю чергою, не має переживань щодо бронзи – вона вже офіційно його. І це не дуже добре в контексті сьогоднішнього матчу, адже звідки футболістам брати мотивацію?

Криворіжці кинули грати ще два тури тому, поступившись СК Дніпро-1 і Поліссю. У Дніпрі команда завдала чотири удари по воротах, хоча можна було перемогти й виграти бронзу. На житомирян же колектив виходив, знаючи про поразку СК й взяття медалей – Юрій Вернидуб визнав, що налаштувати футболістів за таких умов важко. Та і сам тренер в останні 10 хвилин вирішив поекспериментувати зі схемою.

У лідерів Динамо є ще більш серйозна причина грати впівноги. У Ярмоленка, Бражка, Шапаренка, Тимчика, Ваната й Бущана попереду Євро-2024 (а Попов з Буяльським потрапили у резерв) – ніхто з них не бажає отримати навіть дрібне пошкодження. А наприкінці сезону завжди виникає ризик м'язових травм, наприклад.

Звісно, футболісти срібного і бронзового призера УПЛ роками тренувались і лікували травми не для того, щоб відбувати номер на полі, однак проти підсвідомості піти непросто. Матч не вимагає надзусиль, а кінець сезону / Євро-2024 вже на носі. Звісно, Сергій Ребров не проситиме друга випустити резервістів за два тури до кінця, але хоча б обмежити час перебування лідерів на полі коуч міг би – та і сам Олександр Шовковський розуміє, наскільки важливо приберегти Шапаренка і Ко.

Чи означає це, що сьогоднішній матч буде нудним? А от і не факт. Відсутність завдань і небажання йти у стики може розкрити гру. Простору виникатиме багато, єдиноборств поменшає, а футболу для власного задоволення – побільшає. Буває і так. Хай там як, нині важливо, щоб сезон завершився без травм.

Кадрова ситуація

Травмовані: Супряга (під питанням) – Кліщук, Микитишин, Прінс, Вакулко, Іліч (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Кривбас

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Кривбас: Маханьков – Понєдєльнік, Сантіні, Бескоровайний, Дібанго – Бізімана, Хомченовський – Кузик, Луньов, Задерака – Соса

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо фаворитом матчу. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 1.50, а на тріумф Кривбаса – 7.30. Нічия була оцінена коефіцієнтом 4.40.

Фахівці не визначились із можливою результативністю. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.94, аналогічний тотал менше – 1.96. Гол Андрія Ярмоленка помножить вашу ставку на 2.30, а Максима Задераки – на 5.50.

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