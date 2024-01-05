Ельзаський клуб взимку готовий позбутися кількох гравців, щоб розвантажити свій склад. Головний тренер Страсбура Патрік Вієйра вже склав шорт-лист з футболістів, на яких не розраховуватиме у другій половині сезону.

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Як повідомляє L'Équipe, ельзасці відпустять Едуарда Соболя, якщо надійде пропозиція. Український захисник в поточному сезоні майже не використовується Патріком Вієйра. Соболь зіграв лише в трьох матчах, і загалом провів на полі 22 хвилини в чемпіонаті Франції.

Нагадаємо, що Едуард приєднався до Страсбура взимку 2023 року. За півтора року він взяв участь у 18 матчах та відзначився одним асистом.

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