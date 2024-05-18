Україна

Суддя припустився помилки в чемпіонському Класичному – вердикт Комітету арбітрів УАФ.

Чорноморець визнаний критично важливим для функціонування економіки – працівників забронюють від мобілізації.

Арбітри масово відмовляють від призначень на матчі – джерело розкрило прізвища затриманих працівниками ТЦК рефері.

Світ

Ювентус офіційно звільнив Аллегрі після істерики у фіналі Кубка Італії.

Роналду осоромився дикими фейлами, почув тролінг і втратив шанс зіпсувати чемпіонську кампанію Неймара і Ко.

Новий тренер Ліверпуля відомий – наступник Клоппа підписав контракт і публічно заявив про призначення.

Хаві не буде тренером Барселони у наступному сезоні.

Українці за кордоном

Довбик потрапив до команди сезону Ла Ліги – українець отримав космічний рейтинг у FC24, але став одним з найгірших.

Безус потрапив до команди року у європейській першості – у резерві екс-форвард Динамо.

Мудрик засвітився у футболці Барселони – українець інтригує своїм майбутнім.

Кривцов отримує у 16 разів менше за Мессі – стали відомі зарплати гравців Інтера Маямі.