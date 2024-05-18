Головні новини 17 травня: Ювентус звільнив Аллегрі, визнання для Довбика та Безуса, Хаві таки піде з Барселони
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 17 травня.
Україна
Суддя припустився помилки в чемпіонському Класичному – вердикт Комітету арбітрів УАФ.
Чорноморець визнаний критично важливим для функціонування економіки – працівників забронюють від мобілізації.
Арбітри масово відмовляють від призначень на матчі – джерело розкрило прізвища затриманих працівниками ТЦК рефері.
Світ
Ювентус офіційно звільнив Аллегрі після істерики у фіналі Кубка Італії.
Роналду осоромився дикими фейлами, почув тролінг і втратив шанс зіпсувати чемпіонську кампанію Неймара і Ко.
Новий тренер Ліверпуля відомий – наступник Клоппа підписав контракт і публічно заявив про призначення.
Хаві не буде тренером Барселони у наступному сезоні.
Українці за кордоном
Довбик потрапив до команди сезону Ла Ліги – українець отримав космічний рейтинг у FC24, але став одним з найгірших.
Безус потрапив до команди року у європейській першості – у резерві екс-форвард Динамо.
Мудрик засвітився у футболці Барселони – українець інтригує своїм майбутнім.
Кривцов отримує у 16 разів менше за Мессі – стали відомі зарплати гравців Інтера Маямі.