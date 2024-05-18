Динамо у рамках 29-го туру чемпіонату України 2023/24 приймає Кривбас. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Кривбас стартує о 15:30. Зустріч відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у Києві. Звертає на себе увагу поява відразу 3 центральних захисників у стартовому складі команди Шовковського, яка раніше так не грала.

Динамо – Кривбас: анонс матчу УПЛ

Де дивитися Динамо – Кривбас? Телетрансляція доступна на каналі 2+2. В YouTube переглянути поєдинок можна на офіційному каналі Динамо та на каналі FootballHub. Окрім цього, переглянути гру у прямому ефірі можна в цій новині, а спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку – на "Футбол 24". Студію після завершення гри шукайте за посиланням.

Обидві команди виконали свої завдання, здобувши срібні і бронзові нагороди відповідно. Вернидуб і Ко спробують взяти реванш за поразку у першому колі (0:2). Натомість кияни на очах власних уболівальників спробують реабілітуватися за прикру поразку від Шахтаря, яка позбавила їх шансів на чемпіонство.

Стартові склади:

Динамо:

Кривбас: