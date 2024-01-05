"Важливі зміни у КП МФК Металург. На останній сесії міської ради ухвалене рішення, що визначило подальший розвиток футбольного клубу в Запоріжжі. Збереження футбольної команди отримало підтримку з боку міської влади та громади, проте бюджет-2024 приніс важливі зміни.

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Депутати вирішили скоротити фінансування КП МФК Металург на 14,5 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком. Це рішення змусило клуб розірвати контракти з деякими футболістами, у зв'язку з чим у процесі розформування перебуває Металург-2, по завершенні сезону буде розформовано жіночу команду МФК Металург, також скорочується штат тренерів футбольної школи.

Водночас клуб та міська влада шукає надійних партнерів, які готові разом із нами розвивати професіональний футбол у Запоріжжі та бути співвласниками клубу. Ми відкриті для співпраці з потенційними інвесторами та спонсорами на прозорих умовах.

Бюджет КП МФК Металург на 2024 рік складає 48,8 мільйонів гривень, з яких 27,1 мільйона спрямовано на утримання інфраструктури клубу. Підтримка приватних інвесторів стане ключовим фактором у збереженні й розвитку професіонального футболу в Запоріжжі та подальших успіхах місцевих команд на всеукраїнському рівні", – повідомила прес-служба клубу.

Додамо, що головна команда МФК Металург весною буде грати у групі виживання Першої ліги, а Металург-2 ішов десятим у Другій лізі, яка раніше вже втратила миколаївський ВАСТ.

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