В рамках 19-го туру італійської Серії А 2023/24 Болонья розписала нічию з Дженоа (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Болонья могла піднятись у зону Ліги чемпіонів, однак для цього необхідно було обіграти Дженоа. Генуезці приїхали Стадіо Ренато Далл'Ара, маючи 3-матчеву безпрограшну серію за плечима – причому бити "грифонів" не вдалося навіть Ювентусу та Інтеру. Руслан Маліновський останній поєдинок починав у запасі, але цього разу Альберто Джилардіно випустив його у основі.

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Як і очікувалось, болоньці домінували на полі. У першому таймі господарі володіли м'ячем 65% часу та завдали 8 ударів по воротах – щоправда, гострота виявилась мінімальною. До перерви пригадується тільки лонгшот у виконанні Орсоліні, який парирував голкіпер.

Дженоа за цей період змогла відповісти всього двома ударами. Обидва пройшли з дистанції, зате перший же призвів до взяття воріт! Героєм став Гудмундссон, який зі стандарту ефектно закрутив м'яч у дальній кут.

Інший же постріл виявився неточним. Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Дженоа. Очікувалось, що по перерві Болонья притисне суперника, але команда лишень підвищила відсоток володіння (він доходив до 76%). Жодного зиску з цього "россоблу" не отримували.

До 70-ї хвилини підопічні Тьяго Мотти мали всього 2 незаблокованих удари. Один виявився замиканням кутового (удару як такого і не вийшло), а в іншому випадку Орсоліні влетів на правий край штрафного та пробив по горобцях. На 73-й же Ебішеру вдався щільший постріл з дистанції, який голкіпер відбив перед собою, але на добиванні нікого не опинилось.

Настільки ефективна оборона вимагала від центрхавів Дженоа колосального обсягу чорнової роботи. Маліновський протягом усього матчу був занурений саме в неї, хоча декілька разів Руслан допомагав з хорошими виходами у контри. Втім, великі навантаження виливались у помилки – зокрема, на 75-й хвилині українець сфолив прямо перед власним штрафним (точніше, Салемакерс круто підставився).

Подальший розіграш стандарту завершився точною подачею й голом Калафіорі. На щастя, взяття воріт не зарахували через мінімальний офсайд.

Загалом, Маліновський провів повний і дуже важкий матч. За 97 хвилин наш земляк виконав 45 дотиків до м'яча, віддав 25 передач (19 точних, 2 з просуванням), виграв єдине верхове єдиноборство, але програв 7 із 10-ти на землі. Зате у Руслана 4 виноси й 4 спроби відбирання (2 успішних), 1 заблокований удар і 1 зароблений на собі фол.

Прикро, але всі ці зусилля не допомогли Дженоа втримати перемогу. У компенсований час Болонья таки притиснула гостей, як слід. Двічі довелося рятувати голкіперу – Мартінес витягнув постріл Калафіорі з лінії штрафного у праву дев'ятку та щільний удар Зіркзеє у ближній кут. Але на 96-й команда пропустила внаслідок подачі з кутового та подальшої метушні – свіжий 35-річний Де Сільвестрі розібрався першим, розстрілявши ворота "грифонів".

Щоправда, всього за хвилину Дженоа могла вирвати три очки, заробивши небезпечний стандарт. До м'яча підійшли Маліновський і Гудміндссон. Пробив останній – голкіпер дістав сферу з-під хрестовини! У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Болонья так і не піднялася в зону ЛЧ.

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