Сьогодні в соцмережах каталонського клубу день Вітора Роке. Бразилець підписував папери, позував перед камерами, давав коментарі та продемонстрував дещицю своєї техніки. Словом, нічого надзвичайного.

Барселона офіційно віддала номер Мессі зірковому новачку

Варто зауважити, що 18-річний нападник ще вчора дебютував за свою нову команду в офіційному матчі. Роке вийшов на заміну наприкінці гри з Лас-Пальмасом (2:1) в рамках 19-го туру Ла Ліги.

"Я спав лише чотири години. Дебютувати за Барселону – здійснення мрії дитинства. Я дуже щасливий. Хаві сказав, щоб я зберігав спокій. Я навіть міг забити! Нові колеги прийняли мене дуже добре", – наводить слова Вітора Роке Marca.

Барселона у компенсований час вирвала перемогу над Лас-Пальмасом – каталонці знову треті, але Хаві втратив лідера