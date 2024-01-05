Новим спортивним директором Полісся став Володимир Тесля, повідомляє "ТаТоТаке".

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Родзинкою функціонера є те, що раніше він не працював у футбольній сфері. 45-річний фахівець відомий в українському спорті як головний популяризатор змішаних єдиноборств формату ММА. Він є президентом та засновником міжнародної ліги World Warriors Fighting Championship, а також організатором масштабних міжнародних турнірів.

Зазначається, що у Теслі в Поліссі – коло обов'язків класичного спортивного директора. Однак, у його роботі буде певний акцент на молодіжному секторі житомирців. До слова, раніше на цю посаду сватали екс-віце-президента Чорноморця Володимира Генінсона.

Нагадаємо, на зимову паузу Полісся пішло на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 32 очки.

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