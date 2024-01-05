Український форвард Артем Довбик своїми виступами за Жирону поставив на вуха всю Європу. Неймовірна результативність нашого земляка змушує топ-клуби включати його у свої шорт-листи і зондувати грунт щодо його підписання.

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Черговим претендентом на 26-річного нападника став Тоттенхем, повідомляє Mundo Deportivo. За інформацією джерела, "шпори" шукають заміну Харрі Кейну, якого продали в Баварію, і забивний українець міг би чудово вписатись у лондонський колектив.

До слова, окрім Тоттенхема інтерес до Артема приписують Челсі, мадридському Атлетіко, Барселоні, Вест Хему, Фулхему та Астон Віллі.

Нагадаємо, Довбик перейшов у Жирону у серпні 2023 року і за цей час провів за каталонців 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з іспанцями чинний до літа 2028 року, а Transfermarkt оцінює нападника у 28 млн євро.

Задля справедливості варто зазначити, що трансфер українця у це зимове вікно малореальний – Артем вже був заграний за 2 клуби (СК Дніпро-1 та Жирону), а футбольні правила забороняють виступати за три колективи протягом одного сезону. Тому навіть якщо хтось і придбає Довбика взимку, то до літа практичної користі від нього не буде.

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