Відомий інсайдер Ігор Бурбас розповів про потенційний трансфер Дениса Попова у Гранаду, який так і не відбувся.

"Денис Попов міг переїхати в чемпіонат Іспанії. В останній тиждень грудня українського захисника намагалася придбати Гранада, котра бореться за збереження прописки в Ла Лізі. Але бюджет на цю позицію у клубу був лімітований – усього 3 млн євро.

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В приватних розмовах з оточенням гравця іспанці дізналися, що у Києві Попова оцінюють десь аж втричі дорожче. Саме через це справа навіть не дійшла до офіційної пропозиції. У підсумку свою оборону Гранада підсилила поляком Камілем Пйонтковскі, який першу половину сезону у складі Зальцбурга грав у Лізі Чемпіонів", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Попов частину поточного сезону пропустив через травми, зігравши лише у 12 матчах (без результативних дій). Його контракт з Динамо чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

Гранада після 19-ти турів йде у турнірній таблиці Ла Ліги передостанньою, набравши 11 очок.

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