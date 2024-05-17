На YouTube-каналі УАФ вийшло відео, в якому куратор підготовки арбітрів УАФ, легендарний екс-суддя Нікола Ріццолі, оцінив рішення суддів у матчах 28-го туру УПЛ.

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Так, італієць відзначив помилку Олексія Деревінського у матчі Шахтар – Динамо. Йдеться про епізод з падінням Георгія Судакова. Суддя вирішив, що це була симуляція хавбека та показав йому жовту картку, але на думку Ріццолі, треба було просто дати продовжити гру.

А от момент з пенальті у ворота Динамо був призначений правильно. Все завдяки арбітру VAR, який помітив влучання у руку Вівчаренка в штрафному майданчику – головний суддя проігнорував цей епізод, але потім ухвалив правильне рішення.

Також відзначається помилкове рішення судді з пенальті на 90+10 у матчі Ворскла – Минай. На думку Ріццолі, влучання в руку захисника Ворскли вийшло ненавмисним, оскільки гравець втратив рівновагу. Через це гра футболіста Ворскли не повинна була каратись 11-метровим, який все ж призначив суддя.

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