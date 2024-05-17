Як повідомляє Marca, керівництво "вершкових" запропонує півзахисникам Тоні Кроосу і Луці Модрічу продовжити чинні контракти ще на один рік.

Анчелотті визначився з воротарем на фінал ЛЧ – відомо, скільки ігрового часу отримає Лунін

Нагадаємо, раніше була інформація, що якби німець вирішив піти, то у Луки з'явився б шанс залишитися в команді. В іншому разі 38-річний хорват мав покинути клуб. Очевидно, тепер плани змінилися.

До слова, Лука Модріч приєднався до Реала у 2012 році, а Тоні Кроос – у 2014 році. Обидва гравці у складі "вершкових" п'ять разів вигравали Лігу чемпіонів. Цього сезону Модріч забив два голи і зробив вісім асистів у 43 матчах. Кроос, зі свого боку, має один забитий м'яч і дев'ять результативних передач у 46 поєдинках.

Чергова перемога Реала без Луніна у відеоогляді матчу з Алавесом – 5:0