Український хавбек Юрій Тлумак більше не виступатиме за Зорю, повідомляє Sport.ua.

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Попри контракт до 31 грудня 2025 року сторони вирішили розірвати співпрацю. 21-річний клієнт футбольного агентства ProStar отримав статус вільного агента.

Нагадаємо, Тлумак – вихованець Карпат (і син легендарного голкіпера "зелено-білих" Андрія Тлумака). В УПЛ дебютував 27 червня 2020 року у дербі проти Львова. Після вильоту "левів" з еліти українського футболу він перейшов у Динамо (у серпні 2020-го). Виступав в оренді у Чорноморці.

У січні 2022-го за 120 тисяч євро перебрався у Зорю (луганці згодом позичали його Карпатам). Transfermarkt оцінює Юрія у 150 тисяч євро.

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