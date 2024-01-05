Шахтар близький до угоди з Палмейрасом щодо трансферу півзахисника Кевіна, повідомляє Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Х (екс-Твіттер).

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За інформацією джерела, переговори перебувають на фінальній стадії.

Нагадаємо, Шахтар раніше вже намагався підписати 21-річного вінгера, але отримав відмову – "зелено-білих" не влаштувала запропонована "гірниками" сума (10+4 млн євро). Бразильці готові були розпочинати торги мінімум з 15 мільйонів.

До слова, Кевін належить Палмейрасу на 70 відсотків – лише нещодавно клуб придбав ще 20% прав на гравця. У поточному сезоні півзахисник провів за першу команду 9 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

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