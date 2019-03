Зінченко – у символічній збірній лютого АПЛ за версією WhoScored

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав визнання за свою гру у минулому місяці в АПЛ.

Український універсал потрапив до символічної збірної лютого в АПЛ за даними авторитетного статистичного порталу WhoScored. Зінченко отримав оцінку у 8.01 бала, що є третім найкращим показником серед усіх гравців АПЛ.

Зінченко потрапив до символічної збірної місяця АПЛ за даними InStat

Вищий, ніж у Олександра бал отримали його партнери по команді – Рахім Стерлінг та Серхіо Агуеро, у обох по 8,14.

Зауважимо, що Зінченко у лютому провів за Манчестер Сіті 3 повних матчі в АПЛ, де українець відзначився 2 результативними передачами.

"Він не женеться за миттєвими статками, як більшість молодих гравців": чому Зінченко став улюбленцем фанів Ман Сіті

Premier League Team of the Month for February: @LukaszFabianski

Ashley Young

Fabian Schar@VirgilvDijk

Oleksandr Zinchenko@HenrikhMkh @paulpogba

Isaac Hayden@sterling7 @G_Higuain @aguerosergiokun https://t.co/BIw8fi1ept pic.twitter.com/PnTgwzDMnd