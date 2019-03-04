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Зінченко – у символічній збірній лютого АПЛ за версією WhoScored

20:20 397 Читать на русском
Зінченко – у символічній збірній лютого АПЛ за версією WhoScored
Олександр Зінченко / MC

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав визнання за свою гру у минулому місяці в АПЛ.

Український універсал потрапив до символічної збірної лютого в АПЛ за даними авторитетного статистичного порталу WhoScored. Зінченко отримав оцінку у 8.01 бала, що є третім найкращим показником серед усіх гравців АПЛ.

Зінченко потрапив до символічної збірної місяця АПЛ за даними InStat

Вищий, ніж у Олександра бал отримали його партнери по команді – Рахім Стерлінг та Серхіо Агуеро, у обох по 8,14.

Зауважимо, що Зінченко у лютому провів за Манчестер Сіті 3 повних матчі в АПЛ, де українець відзначився 2 результативними передачами.

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Теги
Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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